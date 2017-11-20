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Прокуратура Криму ініціює міжнародний суд щодо анексії півострова

Прокуратура Криму ініціює міжнародний суд щодо анексії півострова

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прокуратура АРК планує ініціювати міжнародний судовий процес через анексію Криму Росією за прикладом Нюрнберзького процесу. про це повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.

За словами прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова, на початку поточного року ним перед працівниками прокуратури було поставлено завдання – формування доказової бази для розгляду фактів, пов'язаних з воєнними злочинами, а саме злочинами проти людяності, геноциду, які вчиняються окупантами на території півострова Крим, в Міжнародному кримінальному суді.

"Наша мета: ініціювати міжнародний судовий процес проти окупаційної влади за прикладом Нюрнберзького процесу. До відповідальності повинні бути притягнуті не лише виконавці, а й ті, хто віддавав злочинні накази", - констатує прокурор.

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Він зазначає, що на сьогоднішній день, спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготовлено перше інформаційне повідомлення, яке невдовзі буде скеровано до Міжнародного кримінального суду. На завершальній стадії знаходиться і ще одне.

"Тобто, можу відверто запевнити, що ми впевнено крокуємо до початку розслідування у Гаазі злочинів, що вчиняються в Криму, та сподіваюся на міжнародний судовий процес, подібний Нюрнберзького процесу", - сказав Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, в українському МЗС пояснили важливість схваленої Третім комітетом 72-ї сесії ГА ООН проекту резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)”.

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