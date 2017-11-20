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Прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова

Прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова

Киев  •  УНН

 • 9271 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Прокуратура АРК планирует инициировать международный судебный процесс из-за аннексии Крыма Россией по примеру Нюрнбергского процесса. об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, в начале текущего года им перед работниками прокуратуры была поставлена ​​задача - формирование доказательную базу для рассмотрения фактов, связанных с военными преступлениями, а именно преступлениями против человечности, геноцида, совершаемых оккупантами на территории полуострова Крым в Международном уголовном суде.

"Наша цель: инициировать международный судебный процесс против оккупационной власти по примеру Нюрнбергского процесса. К ответственности должны быть привлечены не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы", - констатирует прокурор.

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Он отмечает, что на сегодняшний день, совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовлено первое информационное сообщение, которое вскоре будет направлено в Международный уголовный суд. На завершающей стадии находится и еще одно.

"То есть, могу откровенно заверить, что мы уверенно шагаем к началу расследования в Гааге преступлений, совершаемых в Крыму, и надеюсь на международный судебный процесс, подобный Нюрнбергского процесса", - сказал Гюндуз Мамедов.

Напомним, в украинском МИД объяснили важность принятой Третьим комитетом 72-й сессии ГА ООН проекта резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)".

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