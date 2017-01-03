Прокуратура Києва звернулася до суду аби повернути гуртожитки НАУ з незаконного володіння

У 2015 році вказані будівлі площею 964,9 м² та 1076,96 м², що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та закріплені на праві господарського відання за Національним авіаційним університетом, були незаконно вибуті з державного володіння та в подальшому перепродані приватній особі.

Зважаючи на виявлені порушення, місцевою прокуратурою заявлено позов до Подільського райсуду м. Києва з вимогою витребувати вказане майно з незаконного володіння та повернути його територіальній громаді столиці.

Крім того, за вказаним фактом правоохоронними органами столиці зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство)КК України. Наразі з метою недопущення подальшого відчуження об’єктів нерухомого майна за клопотанням місцевої прокуратури на спірне майно накладено арешт.

Слідство триває.