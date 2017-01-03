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Прокуратура Киева обратилась в суд, чтобы вернуть общежития НАУ из незаконного владения

Прокуратура Киева обратилась в суд, чтобы вернуть общежития НАУ из незаконного владения

Киев • УНН

 • 8349 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Прокуратура Киева через суд требует вернуть из незаконного владения два общежития Национального авиационного университета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В 2015 году указанные здания площадью 964,9 м² и 1076,96 м², что находятся в сфере управления Министерства образования и науки Украины и закреплены на праве хозяйственного ведения за Национальным авиационным университетом, были незаконно выведены из государственного владения и в дальнейшем перепроданы частному лицу.

Учитывая выявленные нарушения, местной прокуратурой заявлен иск в Подольский райсуд г. Киева с требованием вытребовать указанное имущество из чужого незаконного владения и вернуть его территориальной общине столицы.

Кроме того, по данному факту правоохранительными органами столицы зарегистрировано и расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас с целью недопущения дальнейшего отчуждения объектов недвижимого имущества по ходатайству местной прокуратуры на спорное имущество наложен арест.

Следствие продолжается.

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