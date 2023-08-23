Прокуратура Києва подала позов до суду на Мінкульт: вимагає занести об’єкти культурної спадщини до реєстру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом на міністерство культури та інформаційної політики України, аби забезпечити включення культурних об'єктів Києва до реєстру нерухомих пам'яток України, повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
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Подільська окружна прокуратура міста Києва подала до суду на Мінкульт з вимогою, щоб міністерство включило три об’єкти культурної спадщини в Подільському районі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення.
Три об’єкти, про які йде мова, це:
Контрактовий будинок (вул. Межигірська, 1)
Старий академічний корпус (вул. Г. Сковороди, 2)
Новий академічний корпус (вул. Г. Сковороди, 2)
Ці об’єкти мають значну культурну цінність завдяки своїй унікальній архітектурі, йдеться у повідомленні.
“Міністерство культури та інформаційної політики України вже майже 2 роки фактично бездіє та не вживає заходів щодо занесення вказаних пам’яток до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення”, - зазначили в прокуратурі.
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