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Прокуратура Киева подала иск в суд на Минкульт: требует занести объекты культурного наследия в реестр

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском на министерство культуры и информационной политики Украины, чтобы обеспечить включение культурных объектов Киева в реестр недвижимых памятников Украины, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН

Детали

Подольская окружная прокуратура города Киева подала в суд на Минкульт с требованием, чтобы министерство включило три объекта культурного наследия в Подольском районе в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения.

Три объекта, о которых идет речь, это:

Контрактовый дом (ул. Межигорская, 1)

Старый академический корпус (ул. Г. Сковороды, 2)

Новый академический корпус (ул. Г. Сковороды, 2)

Эти об’объекты имеют значительную культурную ценность благодаря своей уникальной архитектуре, говорится в сообщении.

“Министерство культуры и информационной политики Украины уже почти 2 года фактически бездействует и не принимает мер по занесению указанных памятников в Государственный реестр недвижимых памятников’Украины по категории национального значения”, - отметили в прокуратуре.

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