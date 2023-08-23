Прокуратура Киева подала иск в суд на Минкульт: требует занести объекты культурного наследия в реестр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском на министерство культуры и информационной политики Украины, чтобы обеспечить включение культурных объектов Киева в реестр недвижимых памятников Украины, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
Подольская окружная прокуратура города Киева подала в суд на Минкульт с требованием, чтобы министерство включило три объекта культурного наследия в Подольском районе в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения.
Три объекта, о которых идет речь, это:
Контрактовый дом (ул. Межигорская, 1)
Старый академический корпус (ул. Г. Сковороды, 2)
Новый академический корпус (ул. Г. Сковороды, 2)
Эти об’объекты имеют значительную культурную ценность благодаря своей уникальной архитектуре, говорится в сообщении.
“Министерство культуры и информационной политики Украины уже почти 2 года фактически бездействует и не принимает мер по занесению указанных памятников в Государственный реестр недвижимых памятников’Украины по категории национального значения”, - отметили в прокуратуре.
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