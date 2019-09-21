Прокуратура Києва обрала запобіжний захід чоловіку, який розбещував дітей у лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 3 судом взято під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії стосовно малолітніх дітей у медичних закладах Деснянського району столиці, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Як зазначав УНН раніше, інциденти сталися 20 вересня 2019 року у поліклініках по бул. Вигурівському та вул. Маяковського.
Очевидці затримали зловмисника та викликали правоохоронців.
“Зловмисником виявився уродженець іншої держави. На даний час чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої) Кримінального кодексу України та Деснянським райсудом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 150 тис грн”, — повідомили у прокуратурі.
За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.