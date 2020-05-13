Прокуратура АРК використає скандальне інтерв’ю Поклонської у кримінальному провадженні проти неї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Прокуратура АРК використає нещодавнє скандальне інтерв’ю, яке дала колишній “прокурор” анексованого Росією Криму Наталія Поклонська, в кримінальному провадженні проти неї. Про це в ефірі радіо “Крим.Реалії” повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка, передає УНН.
“Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв’ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка”, — наголосив Копійка.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв’ю Поклонської ображає тих, хто зараз в Криму позбавлені волі, зокрема і через дії Поклонської.
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Напередодні на це інтерв’ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що “особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан”.
Реакції самої Поклонської на критику даного інтерв’ю поки не було.
Зазначимо, напередодні Поклонська дала інтерв’ю українському журналісту, в якому зокрема розповіла, що досі пам’ятає українську мову, заявила, що Янукович “незаконно повалений президент”, а “зрадниками” вона вважає людей, які “захопили сьогодні Україну і намагаються її знищити”.
Як повідомлялося в УНН, раніше Кориневич повідомив, що у депутатки Держдуми РФ, причетної до сприяння збройній агресії РФ проти України, зникла “галочка” верифікації у соцмережі Facebook.
На материковій частині України проти Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.