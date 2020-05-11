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У Криму підняли у повітря портрет Сталіна напередодні річниці депортації кримських татар

Київ • УНН

 • 39203 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. В окупованому Білогорську Крима підняли у повітря портрет Сталіна на честь Дня перемоги, як раз напередодні річниці депортації кримськотатарського народу. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, передає УНН.

У Криму підняли у повітря портрет Сталіна напередодні річниці депортації кримських татар

"Російські окупанти навчені тому, щоб наносити удари в саме вразливе місце, розриваючи геть кримськотатарське сердце, яке і так вже десятиліттями ніяк не припинить кровоточити… Сьогодні, 11 травня 2020 року, російські мерзотники підняли над давним Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, портрет тирана Сталіна...", йдеться у повідомленні.

Чубаров нагадав, що саме 76 років тому, 11 травня 1944 року, в Кремлі було підписано постанову ДКО № 5859-сс "Про кримських татар", згідно якого 18 травня розпочалася насильницька депортація кримськотатарського народу з власної Батьківщини – Криму.

В ході чекістської операції у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації було депортовано близько 200 000 кримських татар, більшість з яких складали жінки, діти і люди похилого віку.

За різними оцінками лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт в місцях спецпоселень померло більше 46% кримських татар.

"І не треба нікому ховати голову в пісок – Москва сьогодні відкрито пригрозила кримськотатарському народу - "не підкорятиметеся, можемо повторити", наголосив глава Меджлісу.

Нагадаємо, окупаційна влада масово надсилає "попередження" для кримськотатарських активістів.

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