У Криму підняли у повітря портрет Сталіна напередодні річниці депортації кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В окупованому Білогорську Крима підняли у повітря портрет Сталіна на честь Дня перемоги, як раз напередодні річниці депортації кримськотатарського народу. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, передає УНН.
"Російські окупанти навчені тому, щоб наносити удари в саме вразливе місце, розриваючи геть кримськотатарське сердце, яке і так вже десятиліттями ніяк не припинить кровоточити… Сьогодні, 11 травня 2020 року, російські мерзотники підняли над давним Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, портрет тирана Сталіна...", йдеться у повідомленні.
Чубаров нагадав, що саме 76 років тому, 11 травня 1944 року, в Кремлі було підписано постанову ДКО № 5859-сс "Про кримських татар", згідно якого 18 травня розпочалася насильницька депортація кримськотатарського народу з власної Батьківщини – Криму.
В ході чекістської операції у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації було депортовано близько 200 000 кримських татар, більшість з яких складали жінки, діти і люди похилого віку.
За різними оцінками лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт в місцях спецпоселень померло більше 46% кримських татар.
"І не треба нікому ховати голову в пісок – Москва сьогодні відкрито пригрозила кримськотатарському народу - "не підкорятиметеся, можемо повторити", наголосив глава Меджлісу.
Нагадаємо, окупаційна влада масово надсилає "попередження" для кримськотатарських активістів.