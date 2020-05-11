В Крыму подняли в воздух портрет Сталина накануне годовщины депортации крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В оккупированном Белогорске Крыма подняли в воздух портрет Сталина в честь Дня победы, как раз накануне годовщины депортации крымскотатарского народа. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, передает УНН.
"Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в самое уязвимое место, разрывая совершенно крымскотатарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить ... Сегодня, 11 мая 2020 года, российские мерзавцы подняли над давным Карасубазаром, который они называют Белогорском, портрет тирана Сталина...", говорится в сообщении.
Чубаров напомнил, что именно 76 лет назад, 11 мая 1944 года, в Кремле было подписано постановление ГКО № 5859-сс "О крымских татарах", согласно которому 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа с собственной Родины - Крыма.
В ходе чекистской операции в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации было депортировано около 200 000 крымских татар, большинство из которых составляли женщины, дети и старики.
По разным оценкам только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% крымских татар.
"И не надо никому прятать голову в песок - Москва сегодня открыто пригрозила крымскотатарскому народу - "не подчинитесь, можем повторить", подчеркнул глава Меджлиса.
Напомним, оккупационные власти массово отправляют "предупреждения" для крымскотатарских активистов.