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Прокуратура оскаржує рішення про зупинення розгляду справи ексголови Апеляційного суду Криму через його мобілізацію

Прокуратура оскаржує рішення про зупинення розгляду справи ексголови Апеляційного суду Криму через його мобілізацію

Київ • УНН

 • 375599 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила, що оскаржує рішення суду про зупинення розгляду справи стосовно колишнього голови Апеляційного суду, якого звинувачують у держзраді, через його мобілізацію, передає УНН

Цитата

"Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя оскаржує рішення суду про зупинення розгляду справи стосовно колишнього голови Апеляційного суду АР Крим через його мобілізацію. Ми наголошуємо, що колишній голова Апеляційного суду АР Крим обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину - державної зради", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Згідно з обвинувальним актом, він надавав допомогу рф у проведенні підривної діяльності проти України. За даними прокуратури, за виконання завдань ворога обвинувачений брав участь у переформатуванні судової системи в Криму відповідно до російського законодавства та закликав суддів до переходу на бік ворога під час активної фази окупації півострова.

У вівторок, 16 травня, на судовому засіданні сторона захисту заявила клопотання про зупинення судового провадження у зв’язку з призовом обвинуваченого на військову службу. Відповідно суд ухвалив рішення про зупинення судового розгляду на час його мобілізації, зазначають прокурори.

Наступного дня після отримання ухвали, 24 травня, прокуратура автономії звернулась до Київського апеляційного суду зі скаргою на зазначену ухвалу суду, оскільки, згідно з інформацією сторони захисту, вид та місце служби обвинуваченого не заважає йому брати участь у судовому процесі, зокрема, у відеоформаті.

Прокурори нагадують, що обвинувальний акт щодо колишнього голови Апеляційного суду Криму перебуває на розгляді Печерського районного суду з листопада 2019 року.

Доповнення

За даними ЗМІ, мова йде про обвинуваченого у державній зраді ексголови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який за інформацією джерел, мобілізувався до Збройних сил України.  Журналісти повідомили, що Чорнобук проходить службу в Амур-Нижньодніпровському районному центрі комплектування Дніпра.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань поінформувало, що експравоохоронцю, який після анексії Криму залишився на півострові та вступив на службу до фсб росії, заочно повідомлено про підозру в дезертирстві та державній зраді.

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