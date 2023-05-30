Прокуратура оспаривает решение о приостановлении рассмотрения дела экспредседателя Апелляционного суда Крыма из-за его мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила, что обжалует решение суда о приостановлении рассмотрения дела в отношении бывшего председателя Апелляционного суда, которого обвиняют в госизмене, из-за его мобилизации, передает УНН.
Цитата
"Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя обжалует решение суда о приостановлении рассмотрения дела в отношении бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым из-за его мобилизации. Мы подчеркиваем, что бывший председатель Апелляционного суда АР Крым обвиняется в совершении особо тяжкого преступления - государственной измены", - говорится в сообщении.
Детали
Согласно обвинительному акту, он оказывал помощь рф в проведении подрывной деятельности против Украины. По данным прокуратуры, за выполнение задач врага обвиняемый участвовал в переформатировании судебной системы в Крыму в соответствии с российским законодательством и призвал судей к переходу на сторону врага во время активной фазы оккупации полуострова.
Во вторник, 16 мая, на судебном заседании сторона защиты заявила ходатайство о приостановлении судебного производства в связи с призывом обвиняемого на военную службу. Соответственно суд принял решение о приостановлении судебного разбирательства на время его мобилизации, отмечают прокуроры.
На следующий день после получения постановления, 24 мая, прокуратура автономии обратилась в Киевский апелляционный суд с жалобой на указанное постановление суда, поскольку, согласно информации стороны защиты, вид и место службы обвиняемого не мешает ему участвовать в судебном процессе, в частности, в видеоформате.
Прокуроры напоминают, что обвинительный акт в отношении бывшего председателя Апелляционного суда Крыма находится на рассмотрении Печерского районного суда с ноября 2019 года.
Дополнение
По данным СМИ, речь идет об обвиняемом в государственной измене экс-главе Апелляционного суда АР Крым Валерии Чернобуке, который по информации источников, мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Журналисты сообщили, что Чернобук проходит службу в Амур-Нижнеднепровском районном центре комплектования Днепра.
Напомним
Государственное бюро расследований проинформировало, что экс-правоохранителю, который после аннексии Крыма остался на полуострове и поступил на службу в фсб россии, заочно сообщено о подозрении в дезертирстве и государственной измене.