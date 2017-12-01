Прогресу з реформами не бачать 70% українців - соціолог

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Населення в Україні не вірить в успіх реформ взагалі, прогресу у цьому процесі не бачать 70% українців. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила на форумі у п'ятницю директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає УНН.