Прогресу з реформами не бачать 70% українців - соціолог
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Населення в Україні не вірить в успіх реформ взагалі, прогресу у цьому процесі не бачать 70% українців. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила на форумі у п'ятницю директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає УНН.
"Населення не вірить в успіх реформ взагалі, а експерти надії поки не полишають. При чому, з року в рік кількість населення, яке не вірить в успіх зовсім, зростає. Було два роки тому 30%, потім - ще 30%, зараз - 40%", - повідомила вона.
Зі слів соціолога, серед експертів переважає думка, що загалом в успіх реформ вірять, хоча й мають сумніви.
"Тепер, що стосується оцінки прогресу реформ. Більшість населення вважає, що або не робиться нічого - так вважає 40%, або зроблено приблизно 10% - це ще 30%. Бачимо, 70% особливо прогресу не бачать. Серед експертів ситуація краща. Більшість вважає, що зроблено не більше третини, або зроблено приблизно 10%. І якщо брати середню експертну оцінку, за 5-бальною шкалою вона 2,66. У минулому році було 2,50, здається. Тобто, це трішки не дотягує до задовільно", - розповіла І.Бекешкіна.
За її словами, експерти виділили п'ять успішних реформ. "Це реформи децентралізації, старт медичної реформи, нові антикорупційні органи, освітня реформа і початок судової реформи. Як бачимо, з цих реформ, реально здійснена і здійснюється реформа децентралізація, все інше - це початок", - сказала вона.
"П'ять провалених реформ, вони провалені з року в рік, і з точки зору експертів, і з точки зору населення. Це - судова реформа, реформа правоохоронних органів, антикорупційна реформа, антикорупійний суд, реформа державної служби і виборча реформа", - зауважила вона.
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