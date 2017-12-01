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Прогресса с реформами не видят 70% украинцев - социолог

Прогресса с реформами не видят 70% украинцев - социолог

Киев  •  УНН

 • 19774 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Население в Украине не верит в успех реформ вообще, прогресса в этом процессе не видят 70% украинцев. Такие данные социологического исследования обнародовала на форуме в пятницу директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает УНН.

"Население не верит в успех реформ вообще, а эксперты надежды пока не оставляют. Причем, из года в год количество населения, которое не верит в успех совсем, растет. Было два года назад 30%, потом - еще 30%, сейчас - 40%", - сообщила она.

По словам социолога, среди экспертов преобладает мнение, что в целом в успех реформ верят, хотя и сомневаются.

"Теперь, что касается оценки прогресса реформ. Большинство населения считает, что либо не делается ничего - так считает 40%, или сделано примерно 10% - это еще 30%. Видим, 70% особенно прогресса не видят. Среди экспертов ситуация лучше. Большинство считает, что сделано не более трети, или сделано примерно 10%. И если брать среднюю экспертную оценку, по 5-балльной шкале она 2,66. В прошлом году было 2,50, кажется. То есть, это немного не дотягивает до удовлетворительно", - рассказала И.Бекешкина.

По ее словам, эксперты выделили пять успешных реформ. "Это реформы децентрализации, старт медицинской реформы, новые антикоррупционные органы, образовательная реформа и начало судебной реформы. Как видим, из этих реформ, реально осуществлена ​​и осуществляется реформа децентрализация, все остальное - это начало", - сказала она.

"Пять провалившихся реформ, они провалены из года в год, и с точки зрения экспертов, и с точки зрения населения. Это - судебная реформа, реформа правоохранительных органов, антикоррупционная реформа, антикорупийний суд, реформа государственной службы и избирательная реформа", - отметила она.

Напомним, ЕС не выделит Украине 600 млн евро текущей макрофинансовой помощи из-за ряда невыполненных обязательств.

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