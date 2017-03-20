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Програму професійного розвитку Україна–НАТО розширять – І.Фріз

Програму професійного розвитку Україна–НАТО розширять – І.Фріз

Київ • УНН

 • 10841 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні було досягнуто домовленість про вдосконалення та розширення програми професійного розвитку Україна–НАТО для співробітників Уряду, Апарату Верховної Ради, Ради національної безпеки та оборони та Адміністрації Президента. Про це повідомила народний депутат Ірина Фріз, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.

Як повідомили у прес-службі, сьогодні у Верховній Раді відбулася зустріч народних депутатів, на чолі зі співголовою міжфракційного депутатського об’єднання “Україні — Євроатлантичний простір!” Іриною Фріз, з координаторами та представниками Програми професійної підготовки Україна-НАТО.

Як повідомила І.Фріз, під час зустрічі обговорювалось питання розширення та вдосконалення Програми професійної підготовки Україна-НАТО.

“Нами було досягнуто домовленість про вдосконалення та розширення програми професійного розвитку Україна—НАТО для співробітників Уряду, Апарату Верховної Ради, Ради національної безпеки та оборони та Адміністрації Президента”, — за результатами заходу зазначила парламентар.

Учасники зустрічі відзначили позитивні результати перших семінарів для представників установ, які беруть участь у зазначеній програмі.

“Завдяки цій Програмі було створено фактичну платформу StratCom, участь в якій беруть представники законодавчої та виконавчої гілок влади, що якісно впливає на розгляд та прийняття рішень з актуальних питань”, — підкреслила І.Фріз.

“Для подальшого вдосконалення та налагодження чіткої комунікації було прийнято рішення щодо визначення контактних осіб від Верховної Ради та Кабінету міністрів для опрацювання питання щодо розширення тем Програми, спрямованих на підвищення кваліфікації управлінців у питаннях євроатлантичної інтеграції України”, — підсумувала народний депутат.

Заступник Директора Офісу зв’язку НАТО в Україні Анн-Крістін Б’єргене підтримала пропозицію українських колег включити до програми семінарів теми з демократично-цивільного контролю за сектором безпеки і оборони, впровадження гендерної рівності тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кораблі НАТО спільно із українськими розпочали тренування типу PASSEX

Нагадаємо, переговори про передачу Військово-морським силам України двох використаних американських кораблів перебувають “на фінальній стадії”.

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