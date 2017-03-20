Программа профессионального развития Украина-НАТО расширят - И.Фриз

Как сообщили в пресс-службе, сегодня в Верховной Раде состоялась встреча народных депутатов во главе с сопредседателем межфракционного депутатского объединения "Украина - Евроатлантическое пространство!" Ириной Фриз, с координаторами и представителями Программы профессиональной подготовки Украина-НАТО.

Как сообщила И.Фриз, во время встречи обсуждался вопрос расширения и совершенствования Программы профессиональной подготовки Украина-НАТО.

"Нами была достигнута договоренность о совершенствовании и расширении программы профессионального развития НАТО-Украина для сотрудников правительства, аппарата Верховной Рады, Совета национальной безопасности и обороны и Администрации Президента", - по результатам мероприятия отметила парламентарий.

Участники встречи отметили положительные результаты первых семинаров для представителей учреждений, участвующих в указанной программе.

"Благодаря этой программе было создано фактическую платформу StratCom, участие в которой принимают представители законодательной и исполнительной ветвей власти, что качественно влияет на рассмотрение и принятие решений по актуальным вопросам", - подчеркнула И.Фриз.

"Для дальнейшего совершенствования и налаживания четкой коммуникации было принято решение об определении контактных лиц от Верховной Рады и Кабинета министров для проработки вопроса по расширению тем Программы, направленных на повышение квалификации управленцев в вопросах евроатлантической интеграции Украины", - подытожила народный депутат.

Заместитель директора Офиса связи НАТО в Украине Анн-Кристин Бьергене поддержала предложение украинских коллег включить в программу семинаров темы демократически-гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, внедрения гендерного равенства и тому подобное.

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Напомним, переговоры о передаче Военно-морским силам Украины двух использованных американских кораблей находятся "на финальной стадии".