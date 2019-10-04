Програму діяльності уряду підтримала лише фракція "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Постанову 2186 про Програму діяльності уряду підтримала лише одна фракція – пропрезидентська "Слуга народу". Решта фракцій не дали на підтримку документу жодного голосу, передає кореспондент УНН.
Голоси на підтримку постанови дали 6 нардепів з депутатської групи "За майбутнє" і 5 позафракційних парламентарів.
Також 21 нардеп проголосував проти постанови – 19 представників "Опозиційна платформа – За життя" і два парламентаря з "Європейської солідарності".
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому постанову про ухвалення проекту Програми дій уряду на п’ять років, який представив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.