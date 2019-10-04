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Программу деятельности правительства поддержала только фракция "Слуга народа"

Киев • УНН

 • 16654 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Постановление 2186 о программе деятельности правительства поддержал только одна фракция - пропрезидентская "Слуга народа". Остальные фракции не дали в поддержку документа ни одного голоса, передает корреспондент УНН.

Программу деятельности правительства поддержала только фракция "Слуга народа"

Голоса в поддержку постановления дали 6 нардепов из депутатской группы "За будущее" и 5 внефракционных парламентариев.

Также 21 нардеп проголосовал против постановления - 19 представителей "Оппозиционная платформа - За жизнь" и два парламентария с "Европейской солидарности".

Напомним, парламентарии приняли в целом постановление о принятии проекта Программы действий правительства на пять лет, который представил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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