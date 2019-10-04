Программу деятельности правительства поддержала только фракция "Слуга народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Постановление 2186 о программе деятельности правительства поддержал только одна фракция - пропрезидентская "Слуга народа". Остальные фракции не дали в поддержку документа ни одного голоса, передает корреспондент УНН.
Голоса в поддержку постановления дали 6 нардепов из депутатской группы "За будущее" и 5 внефракционных парламентариев.
Также 21 нардеп проголосовал против постановления - 19 представителей "Оппозиционная платформа - За жизнь" и два парламентария с "Европейской солидарности".
Напомним, парламентарии приняли в целом постановление о принятии проекта Программы действий правительства на пять лет, который представил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.