Програми розвитку української мови мають бути на всіх деокупованих територіях – Кремінь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Програми розвитку української мови мають з’явитися на всіх деокупованих територіях. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь під час круглого столу: «Реалізація на території Херсонської області державної мовної політики», передає УНН.
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Кремінь зазначив, що на всіх деокупованих територіях мають з’явитися Програми розвитку української мови.
Уповноважений зазначив, що Херсонщина першою серед усіх обласних адміністрацій вирішила підбити підсумки першого етапу впровадження мовної програми, яка була прийнята в умовах повномасштабного вторгнення.
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«За ці два місяці зроблено надзвичайно багато для реалізації цього документа: налагоджено тісну співпрацю між структурними підрозділами обласної адміністрації та Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, є перші результати в частині інформування не тільки громадян України, але й тих хто перебуває за кордоном. На теренах Херсонського державного університету запровадили посаду мовного омбудсмена», - зазначив Кремінь.
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За його словами, важливо, щоб аналогічні програми діяли і на території кожної деокупованої об’єднаної територіальної громади за такими напрямками: освіта, культура, діяльність органів місцевого самоврядування.
«Має з’явитися і Програма розвитку української мови у місті Херсон, яка буде віддзеркалювати основні завдання і цілі обласної програми, але водночас враховувати й свої компоненти надзвичайно важливі для громади обласного центру», - сказав він.
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