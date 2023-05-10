Программы развития украинского языка должны быть на всех деоккупированных территориях - Кремень

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Кремень отметил, что на всех деоккупированных территориях должны появиться Программы развития украинского языка.

Уполномоченный отметил, что Херсонщина первой среди всех областных администраций решила подвести итоги первого этапа внедрения языковой программы, которая была принята в условиях полномасштабного вторжения.

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«За эти два месяца сделано очень много для реализации этого документа: налажено тесное сотрудничество между структурными подразделениями областной администрации и Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка, есть первые результаты в части информирования не только граждан Украины, но и тех, кто находится за рубежом. На территории Херсонского государственного университета ввели должность языкового омбудсмена», - отметил Кремень.

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По его словам, важно, чтобы аналогичные программы действовали и на территории каждой деоккупированной объединенной территориальной громады по таким направлениям: образование, культура, деятельность органов местного самоуправления.

«Должна появиться и Программа развития украинского языка в городе Херсон, которая будет отражать основные задачи и цели областной программы, но одновременно учитывать и свои компоненты чрезвычайно важные для громады областного центра», - сказал он.

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