Програма "єПідтримка" завершена: на картку можна буде отримувати дохід від військових облігацій

Деталі

"Всі хто подавався на виплату в розмірі 6500 грн — її отримали. Це майже 5 млн громадян. Фінальна сума всіх виплат склала 30 млрд 900 млн грн", - зазначив глава уряду.

Окрім цього, уряд вніс зміни до Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка".

Зокрема, завдяки карткам "єПідтримка" українці зможуть отримувати дохід від придбаних військових облігацій.

Доповнення

З 8 березня українці з областей, де тривають найактивніші бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6500 грн у застосунку “Дія” в межах програми "єПідтримка".