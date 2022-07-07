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Програма "єПідтримка" завершена: на картку можна буде отримувати дохід від військових облігацій

Програма "єПідтримка" завершена: на картку можна буде отримувати дохід від військових облігацій

Київ • УНН

 • 553344 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Майже 5 мільйонів громадян отримали виплати за програмою “єПідтримка”. Сума виплат склала понад 30 мільярдів гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду, передає УНН.

Деталі

"Всі хто подавався на виплату в розмірі 6500 грн — її отримали. Це майже 5 млн громадян. Фінальна сума всіх виплат склала 30 млрд 900 млн грн", - зазначив глава уряду.

Окрім цього, уряд вніс зміни до Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка".

Зокрема, завдяки карткам "єПідтримка" українці зможуть отримувати дохід від придбаних військових облігацій.

Доповнення

З 8 березня українці з областей, де тривають найактивніші бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6500 грн у застосунку “Дія” в межах програми "єПідтримка".

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