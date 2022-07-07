Программа "єПідтримка" завершена: на карту можно будет получать доход от военных облигаций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Почти 5 миллионов граждан получили выплаты по программе “єПідтримка”. Сумма выплат составила более 30 миллиардов гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
Детали
"Все, кто подавался на выплату в размере 6500 грн, — ее получили. Это почти 5 млн граждан. Финальная сумма всех выплат составила 30 млрд 900 млн грн", - отметил глава правительства.
Кроме этого, правительство внесло изменения в Порядок оказания помощи в рамках Программы "єПідтримка".
В частности, благодаря карточкам "єПідтримка" украинцы смогут получать доход от приобретенных военных облигаций.
Дополнение
С 8 марта украинцы из областей, где продолжаются самые активные боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере 6500 грн в приложении “Дія” в рамках программы "єПідтримка".