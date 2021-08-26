Програма візиту Зеленського до США фіналізується, питання енергетики одне з ключових - МЗС

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“Програма (візиту Зеленського до США — ред.) перебуває на стадії фіналізації. Поки що у тому проекті, який є у нас станом на зараз, мені все подобається — ми отримуємо все те, що хотіли. Що стосується енергетичного порядку денного, то він, безумовно, буде одним з ключових”, — зазначив міністр.

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За словами дипломата, дуже допоміг той факт, що на полях саміту “Кримської платформи” США були представлені міністром енергетики.

“Нам вдалось провести попередні розмови з нею, і моєму колезі Герману Галущенку, і мені. Ми поговорили”, — зазначив він.

Додамо

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні повинна була відбутися у Вашингтоні 30 серпня.

Пізніше її було перенесено на 31 серпня. Зміни до планів пов’язані з тим, що формат зустрічі глав держав був розширений і тепер передбачатиме зустріч віч-на-віч.

За інформацією Офісу Президента, лідери двох країн мають обговорити російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ.