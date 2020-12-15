Програма "5-7-9": бізнес за тиждень взяв ще 620 млн грн дешевих кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За урядовою програмою “Доступні кредити 5-7-9%” банки вже видали бізнесу дешевих кредитів на майже 15,3 мільярда гривень, з яких лише за тиждень - 265 кредитних угод на 621 мільйон гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Від моменту старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” уповноважені банки вже видали 6599 позик на загальну суму в 15,295 мільярда гривень", - повідомили у відомстві.
За даними Мінфіну, з загальної суми 10,312 мільярда гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,908 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 2,073 мільярда гривень як антикризові кредити під 3%.
"За останній тиждень уповноважені банки видали 265 кредитів на загальну суму понад 621 мільйона гривень", - додали у відомстві.
З виділеного за тиждень - 297,51 мільйона гривень - угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, 84,41 мільйона гривень — це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити, 239,1 мільйона гривень - антикризові кредити під 3%.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни в умови програми “Доступні кредити 5-7-9%”.
Додамо, державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%" покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.
У межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його річного обороту): 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.