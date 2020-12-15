Программа "5-7-9": бизнес за неделю взял еще 620 млн грн дешевых кредитов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки уже выдали бизнесу дешевых кредитов почти на 15,3 миллиарда гривен, из которых лишь за неделю - 265 кредитных соглашений на 621 миллион гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 6599 займов на общую сумму в 15,295 миллиарда гривен", - сообщили в ведомстве.
По данным Минфина, с общей суммы 10,312 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,908 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,073 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.
"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 265 кредитов на общую сумму более 621 миллиона гривен", - добавили в ведомстве.
С выделенного за неделю - 297,51 миллиона гривен - соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, 84,41 миллиона гривен - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты, 239,1 миллиона гривен - антикризисные кредиты под 3%.
Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Добавим, государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" призвана упростить доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.
В рамках программы действуют три процентных ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его годового оборота): 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.