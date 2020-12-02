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Програма "5-7-9": бізнес взяв вже 14 млрд грн дешевих кредитів

Програма "5-7-9": бізнес взяв вже 14 млрд грн дешевих кредитів

Київ • УНН

 • 13438 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. За урядовою програмою “Доступні кредити 5-7-9%” банки вже видали бізнесу дешевих кредитів на понад 14 мільярдів гривень, з яких лише за тиждень - 246 кредитних угод на 696 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Від моменту старту Програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 6059 позик на загальну суму в 14,154 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Із загальної суми, як вказано, 9,883 мільярда гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,705 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,566 мільярда гривень як антикризові кредити під 3%.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 246 кредитів на загальну суму понад 696 мільйона гривень", - додали у Мінфіні.

З них 52,3% (364 мільйонів гривень) - угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, 14,8% (103 мільйони гривень) - інвестиційні кредити, 32,9% (229 мільйонів гривень) -  антикризові кредити під 3%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни в умови програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Додамо, державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%" покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.

У межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його річного обороту): 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

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