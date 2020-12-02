Программа "5-7-9": бизнес взял уже 14 млрд грн дешевых кредитов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. По правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки уже выдали бизнесу дешевых кредитов на более чем 14 млрд гривен, из которых лишь за неделю - 246 кредитных соглашений на 696 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"С момента старта Программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 6059 займов на общую сумму в 14,154 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Из общей суммы, как указано, 9,883 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,705 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,566 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.
"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 246 кредитов на общую сумму более 696 миллионов гривен", - добавили в Минфине.
Из них 52,3% (364 миллионов гривен) - соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, 14,8% (103 миллиона гривен) - инвестиционные кредиты, 32,9% (229 миллионов гривен) - антикризисные кредиты под 3%.
Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Добавим, государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" призвана упростить доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.
В рамках программы действуют три процентных ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его годового оборота): 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.