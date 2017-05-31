Прогноз уряду на 2018 рік: ріст ВВП на рівні 3%, інфляція - 7%

КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, згідно з яким за базовим сценарієм у 2018 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3% з інфляцією (грудень до грудня попереднього року) на рівні 7%, а на 2020 рік – ріст економіки на рівні 4% з інфляцією у 5%. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.