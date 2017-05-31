Прогноз уряду на 2018 рік: ріст ВВП на рівні 3%, інфляція - 7%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, згідно з яким за базовим сценарієм у 2018 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3% з інфляцією (грудень до грудня попереднього року) на рівні 7%, а на 2020 рік – ріст економіки на рівні 4% з інфляцією у 5%. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.
Як зазначається, прогноз розроблений за трьома сценаріями та грунтується на аналізі розвитку економіки у 2016 та двох попередніх роках, поточної економічної ситуації, припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та містить бачення перспективи розвитку економіки України у 2018-2020 роках (у цілому та за секторами економіки).
Відповідно до міжнародного досвіду, з метою мінімізації бюджетних ризиків до розрахунків бюджетних показників закладається поміркований сценарій, який передбачає вірогідний розвиток в руслі вже існуючих трендів з урахуванням наслідків основних запланованих реформ та затверджених урядових і міжнародних програм розвитку. Така парадигма закладена у прогноз за сценарієм 1, який представлений у прогнозі як базовий, додали у МЕРТ.
“Щодо сценарію 1 було досягнуто спільного розуміння з МВФ. Так, прогнозні макроекономічні орієнтири за сценарієм 1 є близькими до прогнозу МВФ”, - пояснив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.
"Сценарії 1 передбачають активне впровадження економічних і соціальних реформ, визначених у Середньостроковому плані пріоритетних дій уряду. Відповідно, за цим сценарієм у 2018 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3%, у 2019 – на 3,6%, у 2020 – на 4%. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2018 році прогнозується 107%, у 2019 - 105,9%, у 2020 - 105%", - повідомили у міністерстві.
Рівень безробіття за методологією МОМ у 2018 році, як зазначається, прогнозуєтьcя на рівні 9,1%, у 2019 - 8,9%, у 2020 - 8,5%.
Нагадаємо, МЕРТ повідомив, що Кабмін затвердив прогноз макроекономічних показників України на 2017 рік, відповідно до якого передбачається зростання ВВП на рівні 1,8%, у розрахунку грудень до грудня інфляція прогнозується на рівні 11,2%.