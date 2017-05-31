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Прогноз правительства на 2018 год: рост ВВП на уровне 3%, инфляция - 7%

Киев • УНН

 • 31034 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы, согласно которому по базовому сценарию в 2018 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3% с инфляцией (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 7%, а на 2020 год - рост экономики на уровне 4% с инфляцией в 5%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Прогноз правительства на 2018 год: рост ВВП на уровне 3%, инфляция - 7%

Как отмечается, прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики в 2016 году и двух предыдущих годах, текущей экономической ситуации, предположениях, учитывающих влияние внешних и внутренних факторов и рисков, и содержит видение перспективы развития экономики Украины в 2018-2020 годах (в целом и по секторам экономики).

Согласно международному опыту, с целью минимизации бюджетных рисков расчетам бюджетных показателей закладывается умеренный сценарий, предусматривающий вероятное развитие в русле уже существующих трендов с учетом последствий основных запланированных реформ и утвержденных правительственных и международных программ развития. Такая парадигма заложена в прогноз по сценарию 1, который представлен в прогнозе как базовый, добавили в МЭРТ.

"По сценарию 1 было достигнуто общего понимания с МВФ. Так, прогнозные макроэкономические ориентиры по сценарию 1 близки к прогнозу МВФ", - пояснил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Сценарии 1 предусматривают активное внедрение экономических и социальных реформ, определенных в среднесрочном плане приоритетных действий правительства. Соответственно, по этому сценарию в 2018 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3%, в 2019 - на 3,6%, в 2020 - на 4%. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) в 2018 году прогнозируется 107%, в 2019 - 105,9%, в 2020 - 105%", - сообщили в министерстве.

Уровень безработицы по методологии МОМ в 2018 году, как отмечается, прогнозуетьcя на уровне 9,1%, в 2019 - 8,9%, в 2020 - 8,5%.

Напомним, МЭРТ сообщил, что Кабмин утвердил прогноз макроэкономических показателей Украины на 2017 год, согласно которому предполагается рост ВВП на уровне 1,8%, в расчете декабрь к декабрю инфляция прогнозируется на уровне 11,2%.

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