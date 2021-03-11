Прогноз НАН України: в яких областях буде найбільше зростання захворюваності на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В Україні найближчим часом середня кількість нових випадків COVID-19 дорівнюватиме 10 400. Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернівецька області та місто Київ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прогноз науковців НАН щодо розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 11–24 березня 2021 року.
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“Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10400 (Prophet) і 8300 (SEIR-U) протягом тижня 11–17 березня та 9900 (SEIR-U) протягом тижня 18–24 березня”, — йдеться в прогнозі.
Так, згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернівецька області та місто Київ.
Також повідомляється, що смертність від COVID-19 продовжує збільшуватись і за 2–3 тижні може досягнути пікових значень осінньої хвилі.
“Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих, зареєстрованих у дні поблизу 1 лютого, коли спостерігалася найменша кількість нових виявлень. Загалом нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і важчим перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени”, — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький заявив, що в Україні весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Тим часом в Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 10 березня, — 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих — за добу 4,2 тисячі. Також за добу — один з найвищих показників летальних випадків — 262.