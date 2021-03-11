Прогноз НАН Украины: в каких областях будет наибольший рост заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украине в ближайшее время среднее количество новых случаев COVID-19 будет равно 10 400. Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Черновицкая области и город Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прогноз ученых НАН по развитию эпидемии COVID-19 в Украине на 11-24 марта 2021 года.
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“Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 10 400 (Prophet) и 8 300 (SEIR-U) в течение недели 11-17 марта и будет 9 900 (SEIR-U) в течение недели 18-24 марта”, — говорится в прогнозе.
Так, согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Черновицкая области и город Киев.
Также сообщается, что смертность от COVID-19 продолжает увеличиваться и за 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны.
“Наблюдаемая летальность приблизилась к 2,9% среди больных, зарегистрированных в дни вблизи 1 февраля, когда наблюдалось наименьшее количество новых выражений. В общем новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и тяжелее ходом среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Врач и ученый, кандидат биологических наук, сотрудник Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины Владимир Галицкий заявил, что в Украине весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Между тем в Украине зафиксировано уже 1,425 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 марта, — 9 тысяч, снова скачок по количеству случаев по сравнению с днем ранее. При этом также наблюдается резкое увеличение госпитализированных — за сутки 4,2 тысячи. Также за сутки — один из самых высоких показателей летальных исходов — 262.