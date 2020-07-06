Профспілки та працівники черкаського "Азоту" вирішили виходити на акції протесту в Черкасах та в Києві

КИЇВ. 6 липня. УНН. Через відміну квот на ввезення імпортних добрив в Україну вітчизняні підприємства опинилися перед загрозою зупинки виробництва та звільнення працівників. За інформацією черкаського видання “Прочерк”, ситуацію обговорювали під час зустрічі трудового колективу ПрАТ “АЗОТ” (м. Черкаси) з головою Федерації профспілок Черкаської області Петром Шевченком та головою обкому профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України Володимиром Шепелем, передає УНН.