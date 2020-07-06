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Профсоюзы и работники черкасского "Азота" решили выходить на акции протеста в Черкассах и Киеве

Профсоюзы и работники черкасского "Азота" решили выходить на акции протеста в Черкассах и Киеве

Киев  •  УНН

 • 25931 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Из-за отмены квот на ввоз импортных удобрений в Украине отечественные предприятия оказались перед угрозой остановки производства и увольнения работников. По информации черкасского издания "Прочерк", ситуацию обсуждали во время встречи трудового коллектива ЧАО "АЗОТ" (г. Черкаси) с председателем Федерации профсоюзов Черкасской области Петром Шевченко и председателем обкома профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины Владимиром Шепелем, передает УНН.

Уже объявлено о сокращении 5% работников, в том числе и на черкасском "Азоте". До конца этого года возможно дополнительное сокращение еще 40%. По подсчетам профсоюзов и Федерации работодателей Украины, перед угрозой увольнения на химических предприятиях Украины оказались около 7600 человек.

"Наши многочисленные обращения к Премьер-министру Украины с призывами к диалогу, к сожалению, остаются без ответов и порождают еще больше вопросов со стороны трудовых коллективов. Мы только требовали и требуем обеспечить условия загрузки наших производственных мощностей для увеличения внутреннего производства и предоставить нам возможность сохранить рабочие места", - отметил глава правления ЧАО "АЗОТ" Виталий Скляров.

В рамках встречи до сведения трудового коллектива предприятия было доведено, что решение не вводить квоты на ввоз импортных удобрений в Украине было принято Межведомственной комиссией по международной торговле 22 июня, несмотря на результаты расследований Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, подтвердившие необходимость внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных Законом Украины и нормами ВТО.

Председатель Федерации профсоюзов Черкасской области Петр Шевченко предложил защищать свои права на акциях протестов.

"У профсоюзов есть большой опыт таких действий. Нельзя останавливаться на том, что обращались, писали письма... Надо переходить к конкретным действиям и отстаивать свои права. Это нормальная и действенная мировая практика", - отметил Петр Шевченко.

Работники "Азота" обсуждают возможность предупредительной акции под стенами Черкасской облгосадминистрации. Также вместе с другими производителями азотных удобрений работники химических предприятий будут требовать защиты своего права на труд под стенами Кабинета министров Украины.

"Результаты проведенных расследований подтверждают наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке", - отметили представители профсоюзов во время встречи с работниками ЧАО "АЗОТ".

Обращаясь к Президенту Украины, химики отметили: "Мы уверены, что в сложившихся условиях бесконтрольное увеличение импорта будет убивать тысячи рабочих мест украинцев, ухудшать макроэкономические показатели, которые и без того пока заставляют желать лучшего".

"Мы еще раз просим вас услышать голос трудовых коллективов, а не только голос лоббистов импорта, в частности - российского. Мы призываем вас быть в этой дискуссии вместе", - говорится в заявлении по итогам встречи профсоюзов и рабочих ЧАО "АЗОТ".

Справка: На украинских предприятиях по производству минеральных удобрений ("Днепроазот", "Ровноазот", Северодонецкое объединение "Азот", Одесский припортовый завод (ОПЗ), Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), "Сумыхимпром", черкасский "Азот") работают более 20 тыс. граждан Украины. Национальные производители способны выработать 5 млн тонн азотных удобрений в год при необходимости Украина в 4,5 млн тонн. Украинские производители предлагают отдать иностранным производителям (Беларусь, Турция, Казахстан, Польша и т.д.) четвертую часть необходимых объемов, а остальной спрос на украинском рынке обеспечить внутренним производством.

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