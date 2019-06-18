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Профільний комітет не буде підтримувати подання про звільнення Луценка

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не буде підтримувати звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора через відсутність законних підстав для його звільнення. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Профільний комітет не буде підтримувати подання про звільнення Луценка

"Комітет і підкомітет, який сьогодні розглядав (подання про звільнення Луценка з посади Генпрокурора – ред.), категорично проти того, щоб розглядати це подання на засіданні комітету. Він посилається чітко на дві норми, які є в законі про Генеральну прокуратуру, за яким Генпрокурор звільняється з посади указом Президента за згодою Верховної Ради у зв’язку із поданням заяви про звільнення – він її не подав – значить, ні. І друге – на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя. Немає КДКП висновків – Президент не запросив", - зазначив Кожем'якін.

За його словами, 90% членів комітету не будуть голосувати за подання про звільнення Луценка, яке складено без наведення причин звільнення Генпрокурора. "Це правовий нігілізм", - прокоментував нардеп відповідне подання, звертаючись до представника Президента в парламенті Руслана Стефанчука.

При цьому він запропонував винести це питання одразу на розгляд в сесійній залі.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента України наполягають на розгляді цього тижня подань про звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора і Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також про відтермінування на рік запуску енергетичного ринку.

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