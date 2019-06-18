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Профильный комитет не будет поддерживать представление об увольнении Луценко

Киев • УНН

 • 20939 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не будет поддерживать увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора из-за отсутствия законных оснований для его увольнения. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Профильный комитет не будет поддерживать представление об увольнении Луценко

"Комитет и подкомитет, который сегодня рассматривал (представление об увольнении Луценко с должности Генпрокурора - ред.), категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается четко на две нормы, которые есть в законе о Генеральной прокуратуре, по которым генпрокурор освобождается от должности указом Президента с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления об увольнении - он ее не подал - значит, нет. И второе - на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Есть КДКП выводов - Президент не пригласил", - отметил Кожемякин.

По его словам, 90% членов комитета не будут голосовать за представление об увольнении Луценко, которое составлено без указания причин увольнения Генпрокурора. "Это правовой нигилизм", - прокомментировал нардеп соответствующее представление, обращаясь к представителю Президента в парламенте Руслана Стефанчук.

При этом он предложил вынести этот вопрос сразу на рассмотрение в сессионном зале.

Напомним, в Администрации Президента Украины настаивают на рассмотрении на этой неделе представлений об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и Павла Климкина с должности министра иностранных дел, а также об отсрочке на год запуска энергетического рынка.

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