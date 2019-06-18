Профильный комитет не будет поддерживать представление об увольнении Луценко

"Комитет и подкомитет, который сегодня рассматривал (представление об увольнении Луценко с должности Генпрокурора - ред.), категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается четко на две нормы, которые есть в законе о Генеральной прокуратуре, по которым генпрокурор освобождается от должности указом Президента с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления об увольнении - он ее не подал - значит, нет. И второе - на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Есть КДКП выводов - Президент не пригласил", - отметил Кожемякин.



По его словам, 90% членов комитета не будут голосовать за представление об увольнении Луценко, которое составлено без указания причин увольнения Генпрокурора. "Это правовой нигилизм", - прокомментировал нардеп соответствующее представление, обращаясь к представителю Президента в парламенте Руслана Стефанчук.



При этом он предложил вынести этот вопрос сразу на рассмотрение в сессионном зале.



Напомним, в Администрации Президента Украины настаивают на рассмотрении на этой неделе представлений об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и Павла Климкина с должности министра иностранных дел, а также об отсрочке на год запуска энергетического рынка.