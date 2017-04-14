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Профільні науковці переконані, що Україна має перейти на будівництво бетонних доріг замість асфальтних

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Бетонна кільцева дорога навколо Львова прослужила Україні 40 років, поки її не перекрили асфальтом напередодні Євро-2012. Про це у коментарі УНН розповів завідувач кафедри аеропортів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор Ігор Гамеляк.

“Кільцева дорога навколо міста Львів прослужила сорок років практично без ремонтів. Її перекрили асфальтобетоном до Євро-2012. В 1946 році була побудована дорога із цементно-бетонним покриттям на Волині. І вона до сих пір служить українцям. Також дорога Київ-Ковель 94 кілометру — вона збудована вісім років тому із цементобетону, і вона досі служить українцям, досі у нормальному стані”, — розповів він.

І.Гамеляк також звернув увагу, що Україна будує неефективні асфальтні дороги з привозного бітуму в той час, як має необмежену кількість власного цементу для будівництва якісних бетонних доріг.

"Заміна українських доріг з асфальтних на бетонні — це перспективно, це необхідно.

Асфальтити — це група вуглеводневих сполук, які надають бітуму (загальна назва класу високомолекулярних вуглеводнів темного забарвлення, які входять до складу дьогтю, смоли та нафти — ред.) термопластичних властивостей. Тобто при нагріванні він перетворюється на пластичну масу, а при охолодженні твердне.

Асфальтобетон в Україні готується на бітумі, який є привозним. І його якість, чесно кажучи, із кожним роком погіршується, в той час як ціна підвищується.

Натомість у цементобетонних дорогах основою є цемент — наш, вітчизняний. Цієї сировини ми маємо у необмеженій кількості. Для розуміння, у Європі є шість найпотужніших заводів із виробництва цементу, один із яких знаходиться в Україні", — наголосив він.

Доктор технічних наук також повідомив, що бетонні дороги, на відміну від асфальтних, будуються на 25-40 років. Тому набагато дешевше Україні будувати саме бетонні дороги.

"Якщо подивитись, як змінювалася ціна на асфальтобетон з 2000 року, можна констатувати, що вона набагато швидше зростала, ніж на цементобетон.

І вже сьогодні у певних регіонах України дешевше і практичніше будувати цементобетонні дороги. Більше того, асфальтобетон служить 10-12 років, а по факту — років п’ять-сім. Водночас, цементобетон служить 25-40 років без необхідності робити капітальний ремонт. Головне — нормально запроектувати основу", — резюмував І.Гамеляк.

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