Профільні науковці переконані, що Україна має перейти на будівництво бетонних доріг замість асфальтних

“Кільцева дорога навколо міста Львів прослужила сорок років практично без ремонтів. Її перекрили асфальтобетоном до Євро-2012. В 1946 році була побудована дорога із цементно-бетонним покриттям на Волині. І вона до сих пір служить українцям. Також дорога Київ-Ковель 94 кілометру — вона збудована вісім років тому із цементобетону, і вона досі служить українцям, досі у нормальному стані”, — розповів він.

І.Гамеляк також звернув увагу, що Україна будує неефективні асфальтні дороги з привозного бітуму в той час, як має необмежену кількість власного цементу для будівництва якісних бетонних доріг.

"Заміна українських доріг з асфальтних на бетонні — це перспективно, це необхідно.

Асфальтити — це група вуглеводневих сполук, які надають бітуму (загальна назва класу високомолекулярних вуглеводнів темного забарвлення, які входять до складу дьогтю, смоли та нафти — ред.) термопластичних властивостей. Тобто при нагріванні він перетворюється на пластичну масу, а при охолодженні твердне.

Асфальтобетон в Україні готується на бітумі, який є привозним. І його якість, чесно кажучи, із кожним роком погіршується, в той час як ціна підвищується.

Натомість у цементобетонних дорогах основою є цемент — наш, вітчизняний. Цієї сировини ми маємо у необмеженій кількості. Для розуміння, у Європі є шість найпотужніших заводів із виробництва цементу, один із яких знаходиться в Україні", — наголосив він.

Доктор технічних наук також повідомив, що бетонні дороги, на відміну від асфальтних, будуються на 25-40 років. Тому набагато дешевше Україні будувати саме бетонні дороги.

"Якщо подивитись, як змінювалася ціна на асфальтобетон з 2000 року, можна констатувати, що вона набагато швидше зростала, ніж на цементобетон.

І вже сьогодні у певних регіонах України дешевше і практичніше будувати цементобетонні дороги. Більше того, асфальтобетон служить 10-12 років, а по факту — років п’ять-сім. Водночас, цементобетон служить 25-40 років без необхідності робити капітальний ремонт. Головне — нормально запроектувати основу", — резюмував І.Гамеляк.