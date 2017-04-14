Профильные ученые убеждены, что Украина должна перейти на строительство бетонных дорог вместо асфальтных

“Кольцевая дорога вокруг города Львов прослужила сорок лет практически без ремонтов. Ее перекрыли асфальтобетоном к Евро-2012. В 1946 году была построена дорога из цементно-бетонным покрытием на Волыни. И она до сих пор служит украинцам. Также дорога Киев-Ковель 94 километра — она ​​построена восемь лет назад с цементобетона, и она до сих пор служит украинцам, до сих пор в нормальном состоянии”, — рассказал он.

И.Гамеляк также обратил внимание, что Украина строит неэффективные асфальтные дороги с привозного битума в то время, как должно неограниченное количество собственного цемента для строительства качественных бетонных дорог.

“Замена украинских дорог с асфальтных на бетонные — это перспективно, это необходимо.

Асфальтиты — это группа углеводородных соединений, которые оказывают битума (общее название класса высокомолекулярных углеводородов темной окраски, которые входят в состав дегтя, смолы и нефти — ред.) термопластичных свойств. То есть при нагревании он превращается в пластичную массу, а при охлаждении затвердевает.

Асфальтобетон в Украине готовится на битуме, который является привозным. И его качество, честно говоря, с каждым годом ухудшается, в то время как цена повышается.

Зато в цементобетонных дорогах основой является цемент — наш, отечественный. Этого сырья мы имеем в неограниченном количестве. Для понимания, в Европе есть шесть мощных заводов по производству цемента, один из которых находится в Украине”, — подчеркнул он.

Доктор технических наук также сообщил, что бетонные дороги, в отличие от асфальтных, строятся на 25-40 лет. Поэтому гораздо дешевле Украине строить именно бетонные дороги.

“Если посмотреть, как менялась цена на асфальтобетон с 2000 года, можно констатировать, что она гораздо быстрее росла, чем на цементобетон.

И уже сегодня в определенных регионах Украины дешевле и практичнее строить цементобетонные дороги. Более того, асфальтобетон служит 10-12 лет, а по факту — лет пять-семь. В то же время, цементобетон служит 25-40 лет без необходимости делать капитальный ремонт. Главное — нормально запроектировать основу”, — резюмировал И.Гамеляк.