Профільні експерти розповіли, чому малі фермери не користуються дотаціями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Близько 23 тисяч фермерів не захотіли користуватися дотаціями в цьому році. Про це повідомив представник Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Слободян, передає УНН.
Згідно з проведеним опитуванням, з 40 тисяч фермерів дотаціями скористалися лише 13%, а 58% - навіть не подавали документи.
"Опитування, яке ми провели влітку цього року серед 40 тисяч фермерів, показало, що документи на отримання державних коштів подали тільки 13% аграріїв.
58% фермерів взагалі не подавали документи, оскільки не вірять в реальність держпідтримки", - зазначив Слободян.
У той же час інші профільні експерти вважають, що питання "віри" фермерів в державу - вторинне. Головна причина, з якої вони не подають заявки на дотацію, - це їхня "тіньова" діяльність.
За словами генерального директора "Українського клубу аграрного бізнесу" Тараса Висоцького, сьогодні в "тіні" перебуває близько 70% дрібних фермерів, які не платять податки і тому не можуть користуватися дотаціями.
"Коли ми говоримо про держпідтримку, то право на неї мають ті підприємства, які працюють абсолютно легально. Фермер повинен збувати свою продукцію не за готівку. Він повинен декларувати всі свої доходи і витрати, вести елементарну бухгалтерію", - пояснює він.