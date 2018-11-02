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Профильные эксперты рассказали, почему мелкие фермеры не пользуются дотациями

Профильные эксперты рассказали, почему мелкие фермеры не пользуются дотациями

Киев  •  УНН

 • 8672 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Около 23 тысяч фермеров не захотели пользоваться дотациями в этом году. Об этом сообщил представитель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Слободян, передает УНН.

Согласно проведенному опросу, из 40 тысяч фермеров дотациями воспользовалось только 13%, а 58% — даже не подавали документы.

“Опрос, который мы провели летом этого года среди 40 тысяч фермеров, показал, что документы на получение государственных средств подали только 13% аграриев.

58% фермеров вообще не подавали документы, поскольку не верят в реальность господдержки”, — отметил Слободян.

В то же время другие профильные эксперты считают, что вопрос “веры” фермеров в государство — вторичен. Главная причина, по которой они не подают заявки на дотацию, — это их “теневая” деятельность.

По словам генерального директора "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, сегодня в “тени” находится около 70% мелких фермеров, которые не платят налоги и поэтому не могут пользоваться дотациями.

“Когда мы говорим о господдержке, то право на нее имеют те предприятия, которые работают абсолютно легально. Фермер должен сбывать свою продукцию не за наличные. Он должен декларировать все свои доходы и расходы, вести элементарную бухгалтерию”, — объясняет он.

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