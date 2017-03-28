Професія кінолога в Україні – спецпроект УНН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Собак вважають найкращими друзями людей, однак для того, щоб “виховати” гарного друга потрібно докласти немало зусиль. Саме кінологи професійно займаються вивченням поведінки та породи собак. У спецпроекті УНН журналісти поспілкувалися з кінологом-зоопсихологом Алексом Валуйсковом аби дізнатися тонкощі професії.
Кінолог розповів, що рішення займатися дресируванням собак було спонтанним і закономірним одночасно, оскільки любов до собак він унаслідував від батьків.
“Рішення займатися із собаками було спонтанним і одночасно закономірним рішенням. Я з дитинства любив собак, це унаслідував від своїх батьків, які займаються як дресируванням, так і лікуванням собак. Для мене це скоріше добре і приємне захоплення, яке стало роботою", - сказав він.
А.Валуйсков зізнався, що у цій професії ніяк не можливо сформувати свій графік.
“Ти можеш почати свій день об 11-12-й годині, а можеш і о 6-й ранку, бо десь у когось щось відбулося і я виїжджаю, допомагаю вирішити ситуативну проблему”, — розповів кінолог.
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Також А.Валуйсков зазначив, що в професії кінолога є відгалуження — це дресирувальник-інструктор, зоопсихолог, спортивна дресура та соціальна дресура.
Крім того, кінолог-зоопсихолог поділився тонкощами дресирування собаки породи бігль, зокрема про те, що їхня активність заважає навчити спокійним командам.
“Ми виховуємо бігля як соціальних істот, які живуть у сім’ях або з людиною, до якої ставиться як до друга. В принципі, біглів можна навчити абсолютно всьому. Є деякі проблеми зі спокійними командами, з витримкою, адже вони дуже активні”, — зазначив він.