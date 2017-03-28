Профессия кинолога в Украине - спецпроект УНН

Кинолог рассказал, что решение заниматься дрессировкой собак было спонтанным и закономерным одновременно, поскольку любовь к собакам он унаследовал от родителей.

"Решение заниматься с собаками было спонтанным и одновременно закономерным решением. Я с детства любил собак, это унаследовал от своих родителей, которые занимаются как дрессировкой, так и лечением собак. Для меня это скорее хорошее и приятное увлечение, которое стало работой", - сказал он.

А.Валуйсков признался, что в этой профессии никак невозможно сформировать свой график.

"Ты можешь начать свой день в 11-12 часов, а можешь и в 6 утра, потому что где-то у кого-то что-то произошло и я выезжаю, помогаю решить ситуативную проблему", - рассказал кинолог.

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Также А.Валуйсков отметил, что в профессии кинолога есть ответвления - это дрессировщик-инструктор, зоопсихолог, спортивная дрессировка и социальная дрессура.

Кроме того, кинолог-зоопсихолог поделился тонкостями дрессировки собаки породы бигль, в частности о том, что их активность мешает научить спокойным командам.

"Мы воспитываем биглей как социальных существ, которые живут в семьях или с человеком, к которому относится как к другу. В принципе, бигля можно научить абсолютно всему. Есть некоторые проблемы со спокойными командами, с выдержкой, ведь они очень активны", - отметил он.