Проект накопичувальної пенсійної системи внесуть на розгляд ВР за кілька тижнів - нардеп

"Наразі робота над проектом закону щодо запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи на завершальній стадії. За кілька тижнів цей документ буде зареєстрований у Верховній Раді. Він визначатиме етапність впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, порядок набрання чинності норм вже існуючих законів, які регулюють це питання, а також там будуть чітко прописані особливості функціонування цієї системи на всіх етапах", - розповів депутат.

Ю.Соловей поінформував, що в цьому законопроекті прописані гарантії збереження внесків при накопичувальній системи. Він уточнив, що без забезпечення гарантій збереження і примноження внесків населення усі інші складові накопичувальної пенсійної системи не мають сенсу.

Крім того, за його словами, цей проект закону передбачає можливість використати пенсійні накопичення до виходу на пенсію у разі настання критичних життєвих ситуацій, таких як, лікування від тяжких хвороб, тощо.

"У випадку смерті людини до виходу на пенсію ці накопичені кошти успадковуються. Це важливі нюанси, які зафіксовані в нашому проекті закону”, – зауважив народний депутат.

Нагадаємо, П.Розенко запевнив, що Україна не має зобов'язань підвищувати пенсійний вік.