Проект накопительной пенсионной системы внесут на рассмотрение ВР за несколько недель - нардеп

"Сейчас работа над проектом закона о введении обязательной накопительной пенсионной системы на завершающей стадии. Через несколько недель этот документ будет зарегистрирован в Верховной Раде. Он будет определять этапность внедрения обязательной накопительной пенсионной системы, порядок вступления в силу норм уже существующих законов, регулирующих этот вопрос, а также там будут четко прописаны особенности функционирования этой системы на всех этапах ", - рассказал депутат.

Ю.Соловей сообщил, что в этом законопроекте прописаны гарантии сохранности вкладов при накопительной системы. Он уточнил, что без обеспечения гарантий сохранения и приумножения вкладов населения все остальные составляющие накопительной пенсионной системы не имеют смысла.

Кроме того, по его словам, этот проект закона предусматривает возможность использовать пенсионные накопления до выхода на пенсию в случае наступления критических жизненных ситуаций, таких как лечение от тяжелых болезней и тому подобное.

"В случае смерти человека до выхода на пенсию эти накопленные средства наследуются. Это важные нюансы, которые зафиксированы в нашем проекте закона", - отметил народный депутат.

Напомним, П.Розенко заверил, что Украина не имеет обязательств повышать пенсионный возраст.