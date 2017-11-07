Проект держбюджету повернувся до Кабміну на доопрацювання - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Проект Державного бюджету на 2018 рік повернувся до Кабінету міністрів України на доопрацювання. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело у Верховній Раді України.
"Проект Держбюджету повернули на доопрацювання через те, що існують розбіжності за його деякими статтями, зокрема витрати на АПК і за макропоказниками. У принципі, документ все ще "сирий", незважаючи на заяви уряду", - розповіло джерело.
На уточнююче запитання щодо того, коли парламент приступить до розгляду проекту Держбюджету на 2018 рік, співрозмовник зазначив, що "до середини наступного тижня Рада зможе голосувати в першому читанні".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній Раді України запропонували перенести розгляд проекту Державного бюджету України на 2018 рік на наступний тиждень.
Також нагадаємо, представник Президента у ВР І.Луценко впевнена, що голосування за Держбюджет "під ялинкою" не буде.