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Проект держбюджету повернувся до Кабміну на доопрацювання - джерело

Проект держбюджету повернувся до Кабміну на доопрацювання - джерело

Київ • УНН

 • 20685 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Проект Державного бюджету на 2018 рік повернувся до Кабінету міністрів України на доопрацювання. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело у Верховній Раді України.

"Проект Держбюджету повернули на доопрацювання через те, що існують розбіжності за його деякими статтями, зокрема витрати на АПК і за макропоказниками. У принципі, документ все ще "сирий", незважаючи на заяви уряду", - розповіло джерело.

На уточнююче запитання щодо того, коли парламент приступить до розгляду проекту Держбюджету на 2018 рік, співрозмовник зазначив, що "до середини наступного тижня Рада зможе голосувати в першому читанні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній Раді України запропонували перенести розгляд проекту Державного бюджету України на 2018 рік на наступний тиждень.

Також нагадаємо, представник Президента у ВР І.Луценко впевнена, що голосування за Держбюджет "під ялинкою" не буде.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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