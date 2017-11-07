Проект держбюджету повернувся до Кабміну на доопрацювання - джерело

"Проект Держбюджету повернули на доопрацювання через те, що існують розбіжності за його деякими статтями, зокрема витрати на АПК і за макропоказниками. У принципі, документ все ще "сирий", незважаючи на заяви уряду", - розповіло джерело.

На уточнююче запитання щодо того, коли парламент приступить до розгляду проекту Держбюджету на 2018 рік, співрозмовник зазначив, що "до середини наступного тижня Рада зможе голосувати в першому читанні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній Раді України запропонували перенести розгляд проекту Державного бюджету України на 2018 рік на наступний тиждень.

Також нагадаємо, представник Президента у ВР І.Луценко впевнена, що голосування за Держбюджет "під ялинкою" не буде.