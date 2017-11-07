Проект Госбюджета вернулся в Кабмин на доработку - источник

"Проект Госбюджета вернули на доработку из-за того, что существуют разногласия по его некоторым статьям, в частности расходов на АПК и по макропоказателям. В принципе, документ все еще "сырой", несмотря на заявления правительства", - рассказал источник.

На уточняющий вопрос относительно того, когда парламент приступит к рассмотрению проекта Госбюджета на 2018 год, собеседник отметил, что "к середине следующей недели Рада сможет голосовать в первом чтении".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Раде Украины предложили перенести рассмотрение проекта Государственного бюджета Украины на 2018 год на следующую неделю.

Также напомним, представитель президента в ВР И.Луценко уверена, что голосования за Госбюджет "под елкой" не будет.