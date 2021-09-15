Проект Бюджету-2022: на обслуговування Офісу Зеленського пропонують виділити 1,08 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2022 рік, який сьогодні зареєстрували у ВР, на обслуговування та забезпечення Офісу Президента України пропонують виділити 1,08 млрд грн, передає УНН.
Деталі
Обслуговування та забезпечення Офісу Президента здійснює Державне управління справам. На це у 2022 році ДУС пропонують виділити 1,08 млрд грн.
Загальний бюджет Держуправління, відповідно до документу, планується у розмірі 2,8 млрд грн.
Додамо, що серед «статей» витрат ДУС виготовлення державних нагород та виплата держпремій на що пропонують виділити 23,6 млн грн і 3,7 млн грн відповідно.
Додамо
У 2021 році на обслуговування та забезпечення Офісу президента у Держбюджеті передбачили понад 1,2 млрд грн.
Нагадаємо
15 вересня, як і передбачено законодавством, у ВР уряд зареєстрував законопроект № 6000 про Державний бюджет України на 2022 рік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проект Держбюджету на 2022 рік: головні показники