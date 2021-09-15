Проект бюджета-2022: на обслуживание Офиса Зеленского предлагают выделить 1,08 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2022, который сегодня зарегистрировали в ВР, на обслуживание и обеспечение Офиса Президента Украины предлагают выделить 1,08 млрд грн, передает УНН.
Детали
Обслуживание и обеспечение Офиса Президента осуществляет Государственное управление делами. На это в 2022 году ГУД предлагают выделить 1,08 млрд грн.
Общий бюджет Госуправления, согласно документу, планируется в размере 2,8 млрд грн.
Добавим, что среди «статей» расходов ГУД изготовления государственных наград и выплата госпремий на что предлагают выделить 23,6 млн грн и 3,7 млн грн соответственно.
Добавим
В 2021 году на обслуживание и обеспечение Офиса президента в Госбюджете предусмотрели более 1,2 млрд грн.
Напомним
15 сентября, как и предусмотрено законодательством, в ВР правительство зарегистрировал законопроект № 6000 о Государственном бюджете Украины на 2022.
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