Проект боротьби ДТрампа з "ІД" не відрізняється від плану попередника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Проект президента США Дональда Трампа по боротьбі з “Ісламським державою” не набагато відрізняється від плану його попередника, колишнього американського президента Барака Обами, передає УНН з посиланням на NBC.
Проект передбачає продовження бомбардувань позицій бойовиків очолюваних коаліцією США, нарощування підтримки місцевим силам, щоб ті змогли повернути контроль на Мосулом і Раккой.
План також пропонує позбавити “ІД” джерел доходу і встановити стабільну ситуацію на територіях, відвойованих у бойовиків.
Нагадаємо, операція зі звільнення Ракка, яку “Ісламська держава” називає своєю столицею, почалася в травні 2016 року за підтримки авіації західної коаліції. У рамках нинішньої фази командування SDF збирається наносити удари по східній частині міста.
На сьогоднішній день в альянс SDF входять близько 30 тисяч бійців, приблизно дві третини з них відносяться до курдських загонів народної самооборони (YPG), визнаним в Туреччині терористичною організацією. У грудні 2016 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив міжнародну коаліцію в підтримці терористів в Туреччині.
У Вашингтоні наголошують, що постачають зброю тільки арабському контингенту SDF. Після приходу до влади президента Дональда Трампа США постачають альянсу також позашляховики. Раніше на допомогу альянсу було направлено близько 500 військовослужбовців США, включаючи спецпризначенців, інструкторів і саперів.