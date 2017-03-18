Проект борьбы Д.Трампа с "ИГ" не отличается от плана предшественника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Проект президента США Дональда Трампа по борьбе с "Исламским государством" не намного отличается от плана его предшественника, бывшего американского президента Барака Обамы, передает УНН со ссылкой на NBC.
Проект предусматривает продление бомбардировок позиций боевиков возглавляемых коалицией США, наращивание поддержки местным силам, чтобы те смогли вернуть контроль на Мосулом и Раккой.
План также предлагает лишить "ИГ источников дохода и установить стабильную ситуацию на территориях, отвоеванных у боевиков.
Напомним, операция по освобождению Ракки, которую "Исламское государство" называет своей столицей, началась в мае 2016 года при поддержке авиации западной коалиции. В рамках нынешней фазы командования SDF собирается наносить удары по восточной части города.
На сегодняшний день в альянс SDF входят около 30 тысяч бойцов, примерно две трети из них относятся к курдским отрядам народной самообороны (YPG), признанным в Турции террористической организацией. В декабря 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международную коалицию в поддержке террористов в Турции.
В Вашингтоне отмечают, что поставляют оружие только арабскому контингенту SDF. После прихода к власти президента Дональда Трампа США поставляют альянсу также внедорожники. Ранее на помощь альянсу было направлено около 500 военнослужащих США, включая спецназовцев, инструкторов и саперов.