Проект борьбы Д.Трампа с "ИГ" не отличается от плана предшественника

Проект предусматривает продление бомбардировок позиций боевиков возглавляемых коалицией США, наращивание поддержки местным силам, чтобы те смогли вернуть контроль на Мосулом и Раккой.

План также предлагает лишить "ИГ источников дохода и установить стабильную ситуацию на территориях, отвоеванных у боевиков.

Напомним, операция по освобождению Ракки, которую "Исламское государство" называет своей столицей, началась в мае 2016 года при поддержке авиации западной коалиции. В рамках нынешней фазы командования SDF собирается наносить удары по восточной части города.

На сегодняшний день в альянс SDF входят около 30 тысяч бойцов, примерно две трети из них относятся к курдским отрядам народной самообороны (YPG), признанным в Турции террористической организацией. В декабря 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международную коалицию в поддержке террористов в Турции.

В Вашингтоне отмечают, что поставляют оружие только арабскому контингенту SDF. После прихода к власти президента Дональда Трампа США поставляют альянсу также внедорожники. Ранее на помощь альянсу было направлено около 500 военнослужащих США, включая спецназовцев, инструкторов и саперов.