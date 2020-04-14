Продуктові ринки в Івано-Франківську закривають на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Івано-Франківську закривають на карантин продуктові ринки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської міської ради.
"Продуктові ринки в Івано-Франківську закривають на карантин. 14 квітня, під час оперативної наради у міського голови, начальниця служби оперативного реагування Зореслава Гелеван повідомила про скарги франківців щодо недотримання вимог карантину на ринках. На жаль, така ситуація спостерігається по всій країні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що знову забороняють роботу ринків через порушення санітарних умов.