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Продуктові ринки в Івано-Франківську закривають на карантин

Продуктові ринки в Івано-Франківську закривають на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Івано-Франківську закривають на карантин продуктові ринки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської міської ради.

"Продуктові ринки в Івано-Франківську закривають на карантин. 14 квітня, під час оперативної наради у міського голови, начальниця служби оперативного реагування Зореслава Гелеван повідомила про скарги франківців щодо недотримання вимог карантину на ринках. На жаль, така ситуація спостерігається по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що знову забороняють роботу ринків через порушення санітарних умов.

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